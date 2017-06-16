Екатеринбурженка родила ребёнка по пути в больницу: автомобиль стоял в пробке

Скорую помощь водитель вызвать не сумел. Тогда он обратился по телефону в дежурную часть ГАИ. На место прибыли инспекторы ДПС, которые дежурили поблизости - на Фурманова и Шаумяна (на фото один из них).



Малышка родилась, пока водитель пытался найти выход из сложившейся ситуации, передает Rupolit.net.



Дорожные полицейские с включенными спецсигналами и сиреной сопроводили автомобиль, в котором родился ребенок, до больницы. Через пять минут женщина и новорожденный оказались у медиков. Ребёнок, добавим, здоров, девочку назвали Василиса.