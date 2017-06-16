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Екатеринбурженка родила ребёнка по пути в больницу: автомобиль стоял в пробке

16 июня 2017, 08:00Добавить новость
авто,город,дети,Екатеринбург,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,транспорт,роды,новорожденные,пробка
В одном из автомобилей, стоявшем в пробке днём 15 июня, женщина родила ребёнка. Роженица в сопровождении подруги ехала в больницу, но схватки начались прямо во время движения.

Скорую помощь водитель вызвать не сумел. Тогда он обратился по телефону в дежурную часть ГАИ. На место прибыли инспекторы ДПС, которые дежурили поблизости - на Фурманова и Шаумяна (на фото один из них).

Малышка родилась, пока водитель пытался найти выход из сложившейся ситуации, передает Rupolit.net.

Дорожные полицейские с включенными спецсигналами и сиреной сопроводили автомобиль, в котором родился ребенок, до больницы. Через пять минут женщина и новорожденный оказались у медиков. Ребёнок, добавим, здоров, девочку назвали Василиса.

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