| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Храм Екатеринбурга начал принимать пожертвования ювелирными украшениями и цветными металлами (ФОТО)

16 июня 2017, 17:40Добавить новость
Нижний Тагил,храм,церковь,пожертвование,РПЦ,золото,цветной металл,роскошь,Екатеринбург
Объявление о приёме пожертвований в виде золотых изделий, а также лома с записью на поминовение, было размещено в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского в Ленинском районе Екатеринбурга.

Заметили объявление прихожане. Они же прислали его фотографию в СМИ. Журналистами было установлено, что объявление было размещено с дозволения настоятеля храма - архимандрита Гермогена.

Настоятель объяснил журналистам, что церковь имеет право принимать любые пожертвования, не противоречащие законодательству РФ и её уставу. Благодаря этим пожертвованиям живёт церковный штат, который состоит из 50 человек. Также пожертвования идут на содержание религиозного сооружения - оплату счетов за газ, электроэнергию и прочие нужды.

 

Нижний Тагил,храм,церковь,пожертвование,РПЦ,золото,цветной металл,роскошь,Екатеринбург

Фото: портал E1.RU


Напомним, минувшим летом в другом храме Екатеринбурга было размещено скандальное объявление о том, что зазвонившие во время службы телефоны будут окунаться в святую воду, а их владельцы должны будут десять раз поклониться за неблагоговение.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Первая православная школа появилась в Екатеринбурге: 7-этажное здание построено на средства прихожан (ФОТО, ВИДЕО) 18 октября 2016, 15:05
Здание единственной больницы в Верхотурье может быть передано РПЦ 24 марта, 08:20 1
Мощи и икона святой Матроны Московской были доставлены в Екатеринбург 9 марта, 09:00 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 155
Подписаться на новости