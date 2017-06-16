Пьяные женщины в Невьянске избили полицейских и закидали их цветочными горшками

В Невьянске возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин. Они обвиняются в нападении на полицейских.

Как пишет «Федерал Пресс», 20 мая этого года женщины отмечали день рождения одной из них. Изрядно выпив, они направились из одного бара в другой. По дороге они встретили пьяную компанию, с которой вступили в конфликт.





Вскоре дебоширок забрала полиция. В отделении одна из них попыталась закурить, на что получила замечание от правоохранителя. Тогда хулиганки набросились на стражей порядка, начала их избивать и кидаться горшками с цветами.





Сейчас на женщин заведено уголовное дело, расследование продолжается.