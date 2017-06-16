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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила начали купаться в Тагильском пруду (ВИДЕО)

16 июня 2017, 18:21Добавить новость
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На пляже в Нижнем Тагиле появились первые купающиеся.

Несмотря на предупреждения о возможном возвращении урагана и откровенно прохладной погоде, тагильчане уже перешли к излюбленному летнему времяпрепровождению – купанию.

 

Очевидцы засняли плавающих в тагильском пруду и отдыхающих на городском пляже горожан. Смельчаков не смущает неоднократно прошедший только за сегодняшний день дождь.

 

С 17 по 19 июня возможен порывистый ветер до 20-25 метров в секунду. Также возможны дожди и крупный град, --  напоминает ФГБУ «Уральское УГМС».

 

При возникновении ЧС, аварий и происшествий в указанные дни нужно обращаться по телефонам 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или номеру 112.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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