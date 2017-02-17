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Новости Нижнего Тагила

Эпатажный маг Антон Симаков продал картину «Курица на велосипеде» за 2,5 млн рублей (ФОТО)

17 февраля 2017, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге скандальный маг Антон Симаков сумел продать картину «Курица на велосипеде» за 2,5 миллиона рублей. Об этом он сам рассказал журналистам. Также известно, что в январе нынешнего года молодой человек покинул стационар принудительного лечения.

Эпатажный колдун сообщил, что вскоре после презентации картины на площади 1905 года, с ним связался некий человек, предложивший круглую сумму за творение.

Сделка состоялась, деньги поступили на счет молодому человеку, заверил он журналистов. Теперь творец намерен написать портрет певицы Уитни Хьюстон.

Добавим, часть денег он пообещал передать Руслану Соколовскому.

 

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Фото: Ura.ru
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