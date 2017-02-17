Эпатажный маг Антон Симаков продал картину «Курица на велосипеде» за 2,5 млн рублей (ФОТО)

Эпатажный колдун сообщил, что вскоре после презентации картины на площади 1905 года, с ним связался некий человек, предложивший круглую сумму за творение.



Сделка состоялась, деньги поступили на счет молодому человеку, заверил он журналистов. Теперь творец намерен написать портрет певицы Уитни Хьюстон.



Добавим, часть денег он пообещал передать Руслану Соколовскому.