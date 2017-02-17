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Новости Нижнего Тагила

Голый екатеринбуржец прокатился на «бублике» по центру города (ВИДЕО)

17 февраля 2017, 15:33Добавить новость
дорога,Екатеринбург,автомобиль,шутка,видео,съемки,смех
Полуголый молодой человек привязал «бублик» к автомобилю и проехал на нем по центральной улице уральской столицы.

Субботней ночью 5 человек разных профессий и возраста вышли на улицу ночного Екатеринбурга. К этому выходу они готовились целую неделю. Нужно было проверить и привести в рабочее состояние видеотехнику для съемки своего ролика. Екатеринбуржцы запустили свой проект, который существует на YouTube, сообщает Е1.RU.

Первый совместный эксперимент они назвали «Бублик в центре ЕКБ». Команда операторов и участников необычных перфомансов планируют и в дальнейшем устраивать съемки с безбашенными выходками. Как рассказывают сами организаторы странного проекта, такие мероприятия помогут участникам и зрителям проекта выйти из зоны комфорта.

Видео: канал на YouTube "Хроники Кретинов"
© TagilCity.ru
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