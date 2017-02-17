Голый екатеринбуржец прокатился на «бублике» по центру города (ВИДЕО)

Полуголый молодой человек привязал «бублик» к автомобилю и проехал на нем по центральной улице уральской столицы.

Субботней ночью 5 человек разных профессий и возраста вышли на улицу ночного Екатеринбурга. К этому выходу они готовились целую неделю. Нужно было проверить и привести в рабочее состояние видеотехнику для съемки своего ролика. Екатеринбуржцы запустили свой проект, который существует на YouTube, сообщает Е1.RU.



Первый совместный эксперимент они назвали «Бублик в центре ЕКБ». Команда операторов и участников необычных перфомансов планируют и в дальнейшем устраивать съемки с безбашенными выходками. Как рассказывают сами организаторы странного проекта, такие мероприятия помогут участникам и зрителям проекта выйти из зоны комфорта.



