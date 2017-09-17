Дворец молодёжи Екатеринбурга остался без электричества из-за двух кошек в щитке

16 сентября здание Дворца молодёжи Екатеринбурга осталось без электричества. Во время репетиции смотра кружков свет погас, музыка умолкла.



Один из родителей, который в момент случившегося находился с ребёнком на репетиции, рассказал, что организаторы говорили про двух кошек, которых неизвестные засунули в электрощиток. От пресс-службы Дворца молодёжи никаких комментариев получить не удалось, сообщает Ura.ru.