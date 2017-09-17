| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Дворец молодёжи Екатеринбурга остался без электричества из-за двух кошек в щитке

17 сентября 2017, 11:35Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,животные,культура,курьезы,Свердловская область,Дворец молодежи,кошка
Во Дворце молодёжи Екатеринбурга во время репетиции смотра детских кружков пропало электричество. Причиной обесточивания оказались две кошки, которых неизвестные засунули в щиток.

16 сентября здание Дворца молодёжи Екатеринбурга осталось без электричества. Во время репетиции смотра кружков свет погас, музыка умолкла.

Один из родителей, который в момент случившегося находился с ребёнком на репетиции, рассказал, что организаторы говорили про двух кошек, которых неизвестные засунули в электрощиток. От пресс-службы Дворца молодёжи никаких комментариев получить не удалось, сообщает Ura.ru.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

250 представителей кошачьих разных пород были представлены на выставке в Екатеринбурге (ФОТО)
20 августа, 10:20
3 0
Таксист сбил собаку и протащил ее на капоте на глазах у детей в Екатеринбурге
24 июля, 06:30
1 6
Детская площадка и скамейки появятся этим летом на Лисьей горе в Нижнем Тагиле
20 июля, 21:25
5 0
1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 472
Подписаться на новости