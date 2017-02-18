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Пенсионерка из Екатеринбурга обезоружила вооруженного ножом водителя маршрутки, который напал на шофера автобуса (ВИДЕО)

18 февраля 2017, 13:30Добавить новость
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 Пожилая женщина вмешалась в конфликт 2-х водителей, который произошел в Екатеринбурге, и выхватила нож у нападавшего, сообщает интернет-издание «Накануне.RU»

Вчера в Екатеринбурге водитель и кондуктор маршрутки вступили в конфликт с шофером автобуса. Тот якобы «подрезал» маршрутку на дороге, чему водитель маршрутного такси очень возмутился. Он ворвался в салон автобуса, где находились женщины и дети, и устроил драку на глазах у пассажиров.

В это время дверь автобуса закрылась. Пассажиры оказались в опасном положении. Одна из пассажирок, пожилая пенсионерка, заметила у злоумышленника торчащий из кармана нож и вытащила его оттуда.

 

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы смелая бабушка не обезоружила разгневанного водителя.
Видео: Накануне.RU

 

Информация о нападении дошла до правоохранительных органов. С виновниками ЧП проведены разбирательства в полиции и их транспортных компаниях, где работают водители. 

© TagilCity.ru
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