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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил попал на «Карту ненависти» из-за преступлений против геев (ФОТО)

18 мая 2017, 16:10Добавить новость
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На карту насилия против ЛГБТ попали Нижний Тагил, Екатеринбург и десятки других городов страны. На ней показаны все регионы России, однако далеко не во всех из них есть красные точки: где-то факты преступлений против геев авторы исследования не зафиксировали. На карте отмечены города, где были зафиксированы преступления против лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Источниками послужили публикации в СМИ с 2011 по 2016 годы.

В Нижнем Тагиле, по данным этой карты, зарегистрировано одно преступление - применение насилие против гея в июне 2016 года. 

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Однако, как считают тагильчане, подобные преступления просто редко фиксируются - а на самом деле их гораздо больше.

Многие представители ЛГБТ-сообщества становятся жертвами, однако не торопятся заявлять об этом - по своим причинам. Я знаю человека, на которого напали пьяные хулиганы прямо в центре города, однако он не стал обращаться в полицию - ему неприятно говорить об этом, -- рассказывает TagilCity.ru тагильчанка Мария. 

Неуверенность в необходимости афиширования своей нетрадиционной сексуальной ориентации высказали ранее и представители ЛГБТ-сообщества в Нижнем Тагиле: они не одобрили идею проведения в городе гей-парада.

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Данную карту составила Лаборатория исследования сексуальности.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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