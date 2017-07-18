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Должник из Асбеста пытался скрыть от ареста автомобиль во дворе рядом со зданием УФССП

18 июля 2017, 14:10Добавить новость
авто,Свердловская область,Асбест,УФССП,арест,должник,долг

В Асбесте арестовали немецкую иномарку у должника, который пытался ее скрыть.

Установлено, что владелец автомобиля задолжал физическому лицу почти три миллиона рублей. В целях обеспечения обязательств должника по выплате долга было принято решение наложить арест на находящийся у него в собственности автомобиль марки BMW.

На приеме у судебного пристава мужчина пояснил, что передать на хранение автомобиль не может, так как ТС не на ходу и находится в Екатеринбурге.

Судебные приставы провели проверку и установили, что пока должник сидит у них в кабинете, его машина припаркована в соседнем дворе. Машина была изъята и передана на хранение специализированной организации.

 
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