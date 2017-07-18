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Новости Нижнего Тагила

Эпатаж или образ жизни? Мужчина в арабской одежде и странным предметом в руке напугал жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

18 июля 2017, 13:05Добавить новость
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Мужчина в национальной арабской одежде гулял по центру Нижнего Тагила 18 июля. Прохожие обращали внимание на нетипичное для тагильчан одеяние. Видели его в районе Выи и ул.Островского.

Молодой человек был одет в арабское платье кандура. Голову покрывал платок-гутра. Непривычная одежда вызывала интерес прохожих. По словам горожан, было заметно, что молодому человеку нравится обращать на себя внимание.

Некоторые люди смотрели настороженно: в руке у мужчины был странный предмет, который жители города могли принять за пульт взрывного устройства. Помимо нетипичного для Нижнего Тагила костюма, внимание привлекал серый, обмотанный проводами кусок пластика. На деле предмет оказался портативным аккумулятором для телефона. 

 

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Молодой человек согласился пообщаться с журналистом TagilCity.ru. Он рассказал, что зовут его Иван, проживает он в городе Нижний Тагил, и в летний солнечный день ему комфортно гулять по городу в такой одежде.

Красивая же одежда? Красивая. Вот и хожу, -- рассказал мужчина.

 

В разговоре Иван пояснил, что работает на шахте, а белая одежда – его жизненная позиция в противовес шахтерским будням под землей.

Я на шахте работаю. Мы, шахтеры, всегда под землей, всегда черные. А когда вылезаем на поверхность, хочется одеться во все белое. Люди по-разному реагируют. Кто-то смеется, кто-то пугается, кто-то вызывает полицию, -- пояснил Иван.

 

 

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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Комментарии (6)
DeathSaler 18.07.2017 14:39:38 #
провокация налицо. 15 суток прописать надобно за такое.
Нэйрел 18.07.2017 14:59:49 #
А что, по вашему мнению, он нарушил? За что 15 суток? По какой статье? Не, я его не оправдываю, но по сути арабский костюм не нарушает приличий, просто необычен, конечно, в наших широтах. ))) Я бы на него зимой в нем посмотрел.
DeathSaler 18.07.2017 16:38:40 #
оденьтесь также, возьмите радужный флажок ЛГБТ и выйдите погулять в день десантника.
не удивляйтесь переломам, выбитым зубам и прочим телесным повреждениям.
параллель уловили? был такой уже один такой, которого потом на самолет не пустили. и кто виноват? не провоцируйте людей - и так обстановочка неспокойная
Нэйрел 18.07.2017 16:41:33 #
Ну, это понятно. И все равно, за что 15 суток? )))
Хай Медиа 18.07.2017 15:16:04 #
Ирина Анисимова, из TagilCity.ru как истинный борец за равноправие полов запилила опрос:
САМА (А) пытаюсь... Получилось как у тех, у которых не отчество, а матчество...
'>ссылка
bigcat975 18.07.2017 16:04:31 #
Очень необычно. Видели его на Лебяжке в воскресенье.  Думали карнавальный костюм. ))))
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