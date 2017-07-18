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Новости Нижнего Тагила

Еще не террорист, но уже хулиган. Гулявший по Нижнему Тагилу мужчина в арабской одежде был разоблачен (ФОТО)

18 июля 2017, 16:25Добавить новость
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Мужчина, гулявший по центру Нижнего Тагила в необычном арабском костюме, оказался мелким нарушителем. Свою активную жизненную позицию он выказывал по отношению к работодателю.

Молодого человека в необычной для Нижнего Тагила одежде наблюдали жители города утром 18 июля. Мужчина в белой арабской кандуре гулял по городу, чем вызывал недоумение и даже испуг у прохожих горожан.
 

Как выяснилось, своим внешним видом молодой человек хотел привлечь внимание работодателя. Утром 18 июля он появился в таком виде у руководства предприятия, где работал до сегодняшнего дня. Накануне молодой человек был уволен.

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Сотрудники предприятия вызвали полицию. Мужчина был доставлен в отделение в Нижнем Тагиле.

Молодой человек явился на градообразующее предприятие города Нижнего Тагила. Накануне он был уволен. На вахте мужчину не пропустили, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку самостоятельно покинуть помещение он не хотел, сотрудники предприятия позвонили в полицию. Прибывший наряд забрал дебошира. Здесь его опросили и отпустили, поскольку оснований для его задержания не было, -- сообщает источник TagilCity.ru в правоохранительных органах.

 

Нарядный молодой человек вышел из отделения и отправился на прогулку по городу. Именно в районе ул.Островского, неподалеку от Ленинского районного отдела полиции, и видели его жители Нижнего Тагила.

 

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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