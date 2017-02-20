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Художники из Екатеринбурга выбрали необычные холсты для своих работ на фестивале «Я рисую жизнь» (ФОТО)

20 февраля 2017, 08:50Добавить новость
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В Екатеринбурге прошел фестиваль под названием «Я рисую жизнь». Рисунки выполнялись на весьма интересных полотнах – животах беременных женщин.

22 художника «щекотали кисточкой по животу» более сотни беременных екатеринбурженок. Тема рисунков в рамках арт-проекта была произвольной. Здесь и бабочки на цветах, и снеговики в сугробах, и пейзажи.

Будущие мамы пришли на фестиваль в сопровождении мужей и детей. Женщины шутили, что будет здорово, если их мужья научатся также ловко обращаться с мягкими кисточками. Краски, добавим, были безопасные – как для кожи беременных, так и для плода.

 

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Фото: «Вечерние ведомости»
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