Тагильчанин с котом Графом отправился в путешествие к озеру Байкал (ФОТО)

Кот Граф из Нижнего Тагила, вошедший в топ-10 самых популярных животных года, после покорения Эльбруса отправляется на Байкал.
Сейчас Графу и его хозяину Андрею предстоит долгое и насыщенное путешествие к озеру на автомобиле. В машине кот чувствует себя отлично, сообщает тагильчанин.
Планы о таком путешествии возникли у Андрея еще прошлой осенью. Также молодой человек сообщал о намерении путешествовать с котом, сидящим в корзине на руле велосипеда.
Известно, что после Эльбруса Граф Андреевич побывал в Кунгурских пещерах. О своих приключениях путешественники рассказывают в Instagram.
Фото: пользователь Instagram graf_andreevich