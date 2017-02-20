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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин с котом Графом отправился в путешествие к озеру Байкал (ФОТО)

20 февраля 2017, 08:20Добавить новость
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Кот Граф из Нижнего Тагила, вошедший в топ-10 самых популярных животных года, после покорения Эльбруса отправляется на Байкал.

Сейчас Графу и его хозяину Андрею предстоит долгое и насыщенное путешествие к озеру на автомобиле. В машине кот чувствует себя отлично, сообщает тагильчанин.

Планы о таком путешествии возникли у Андрея еще прошлой осенью. Также молодой человек сообщал о намерении путешествовать с котом, сидящим в корзине на руле велосипеда. 

Известно, что после Эльбруса Граф Андреевич побывал в Кунгурских пещерах. О своих приключениях путешественники рассказывают в Instagram.

 

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Фото: пользователь Instagram graf_andreevich
© TagilCity.ru
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