Тагильчанин с котом Графом отправился в путешествие к озеру Байкал (ФОТО)

Сейчас Графу и его хозяину Андрею предстоит долгое и насыщенное путешествие к озеру на автомобиле. В машине кот чувствует себя отлично, сообщает тагильчанин.



Планы о таком путешествии возникли у Андрея еще прошлой осенью. Также молодой человек сообщал о намерении путешествовать с котом, сидящим в корзине на руле велосипеда.



Известно, что после Эльбруса Граф Андреевич побывал в Кунгурских пещерах. О своих приключениях путешественники рассказывают в Instagram.