Трусливая овчарка из Екатеринбурга стала снова лаять благодаря сеансам психотерапевта

В Екатеринбурге трусливая овчарка научилась гавкать после сеансов зоопсихолога. У пса было нетипичное для сторожевой собаки поведение - пес прятался от каждого громкого звука. По словам хозяев собаки по кличке Сэм, пес проходил курсы по обучению охранных собак, однако они принесли противоположный эффект.
Зоопсихолог Елена Лотиева, как пишет URA.RU, пояснила, что такое поведение вызвано страхом дрессировки, и дальше боязнь может нарастать. Женщине удалось расположить к себе пса, который не желал общаться с людьми и все время прятался в будке.
После нескольких сеансов со специалистом пес начал лаять.