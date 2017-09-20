Житель Екатеринбурга спрятался от инспекторов в диване

Местный житель Екатеринбурга пытался спрятаться от полицейских в диване, но был обнаружен.

Екатеринбуржец уклонялся от наказания – 250 часов обязательных работ. Чтобы избежать этого, он скрывался от полиции и не выходил на выполнения необходимых работ.

19 сентября сотрудники ГУФСИН заглянули на место жительства к осужденному. Двери инспекторам открыла сестра мужчины. Она заявила, что не знает, где находится ее брат.

Однако из дивана в квартире начали доноситься подозрительные звуки. Выяснилось, что в диване спрятался осужденный гражданин. Предполагается, ему стало нечем дышать, и он попытался выбраться.

Сотрудники ГУФСИН задержали мужчину, не применяя к нему силу. Вскоре его увезли в суд по Чкаловскому району города Екатеринбурга.

Суд постановил поменять обязательные работы на лишение свободы. Теперь мужчина будет отбывать наказание в колонию-поселение сроком на 1 месяц и 1 день, пишет пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.