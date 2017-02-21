Леденцы в форме головы Путина появились в магазинах Екатеринбурга

На прилавках кондитерских магазинов в уральской столице появились необычные леденцы в виде головы Владимира Путина, об этом сообщает интернет-газета ZNAK. Леденцы в форме головы российского президента стали объектом внимания не только их покупателей, но и пользователей соцсетей. Екатеринбуржцы выставляют фото с необычными сладостями в интернете, комментируя их. Они пишут:
ВВП на палочке. Местные магазины продолжают удивлять.
Такие леденцы под маркой «Прям вылитый» представлены с несколькими вкусами – киви, апельсин, яблоко, кола. Слоган, представленный на этикетке: «Вкуси власть». Иван, владелец сети кондитерских магазинов «Пряня» рассказал, что «политические» конфеты он продает с прошлого года. Уже были партии изделий с изображение бывшего президента США Обамы, английской королевы Елизаветы II. Также он заметил, что сначала был большой спрос на леденцы с Путиным, а сейчас спрос понизился: люди уже не так удивляются таким сладостям. В предпраздничные дни спрос на «путинские» конфеты немного возрос.
Фото: ВКонтакте / «Типичный Екатеринбург»