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Новости Нижнего Тагила

Следователь из Екатеринбурга в состоянии наркотического опьянения был задержан в наркопритоне

21 июня 2017, 09:00Добавить новость
Екатеринбург,наркотики,нарушение,полиция,проверка,работа,Россия,Свердловская область,следователи,наркотические вещества
В столице Урала полицейские накануне раскрыли наркопритон. Каково было удивление сотрудников полиции, когда среди наркоманов они обнаружили своего коллегу в состоянии наркотического опьянения.

Рейд проводился по улице Красноуральская. В так называемой «злачной точке» следователи обнаружили 9 человек. Среди них находился 27-летний Владислав Поздняков, лейтенант юстиции, следователь УМВД.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по региону. Начальник пресс-службы Валерий Горелых отметил, что молодой мужчина будет немедленно уволен из органов по отрицательным мотивам. Его руководство также ответит за «просчеты в воспитании».

Добавим, что в наркопритоне сыщики нашли полимерный пакет с синтетическим наркотиком, передает Ura.ru.

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