Следователь из Екатеринбурга в состоянии наркотического опьянения был задержан в наркопритоне

Рейд проводился по улице Красноуральская. В так называемой «злачной точке» следователи обнаружили 9 человек. Среди них находился 27-летний Владислав Поздняков, лейтенант юстиции, следователь УМВД.



Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по региону. Начальник пресс-службы Валерий Горелых отметил, что молодой мужчина будет немедленно уволен из органов по отрицательным мотивам. Его руководство также ответит за «просчеты в воспитании».





Добавим, что в наркопритоне сыщики нашли полимерный пакет с синтетическим наркотиком, передает Ura.ru.