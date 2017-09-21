Тагильчанин украл 4 таблички из нержавеющей стали с вагонов-цистерн

Транспортная полиция Нижнего Тагила задержала 56-летнего местного жителя. Как оказалось, мужчина воровал таблички из «нержавейки» с вагонов-цистерн, а после сдавал их на металлолом.

Свои преступления вор совершал на станции Смычка. Он забирался на цистерну и снимал с нее таблички. Поначалу он ушел только с двумя табличками, но потом вернулся на место преступления и украл еще две.

После похищения преступник деформировал таблички таким образом, чтобы их нельзя было определить как изделия и сдал украденное на металлолом за 400 рублей.

Как пишет «Комсомольская правда» ущерб, нанесенный вором, оказался гораздо выше выручки – 26 000 рублей. Тагильчанин задержан, и в его отношении заведено уголовное дело.