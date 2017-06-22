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Эротические фильмы показали детям в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге

22 июня 2017, 07:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,закон,музей,нарушение,Россия,Свердловская область,Ельцин-центр,Швеция,цензура
Уральский родительский комитет накануне пожаловался в прокуратуру на музей «Ельцин Центр». По словам представителей общественности, в присутствии детей был показан короткометражный фильм со сценами курения, распития спиртного и сексом между подростками.

Отметим, что показ фильмов с откровенным содержанием состоялся в рамках программы «Шведская модель». В момент, когда включили фильм, в зале находилось 10 несовершеннолетних разного возраста. Перед просмотром присутствующие не были предупреждены о содержании киноленты.

Как сообщили в пресс-службе музея, фильм имеет возрастное ограничение 6+ от создателей, Центр к этому отношения не имеет. Содержание фильма, уверены в родительском комитете, не подходит для детской аудитории. Уральские родители заявили, что такое упущение со стороны музея подрывает авторитет властей региона перед обществом.

В шведском посольстве официально принесли извинения за нарушение. По их словам, фильм был предназначен для более старших подростков. Советник по культуре посольства Швеции в Москве заверил, что страна чтит российские законы, и пообещал, что впредь они будут проверять корректность возрастного ограничения, пишет Ura.ru.

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