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Новости Нижнего Тагила

Выборы губернатора Свердловской области пройдут без участия Евгении Чудновец

22 июля 2017, 10:15Добавить новость
выборы,политика,Россия,Свердловская область,губернатор,Чудновец,документы,куйвашев

Стало известно, что выборы губернатора Свердловской области пройдут без участия Евгении Чудновец. Как оказалось, воспитательница из Катайска предоставила неполный пакет документов.

Об этом рассказали в избиркоме, уточнив, что «неполный пакет документов» – это дипломатичное выражение. Так, кроме громких заявлений в соцсетях Чудновец не принесла ничего. А поскольку в пятницу сбор документов завершается, то Чудновец остаётся вне политической борьбы, пишут РИА Новости.

В своё оправдание Евгения заявила, что необходимый для сдачи протокол у неё украли. Вполне возможно, что она обратится в суд.

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