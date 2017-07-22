Стало известно, что выборы губернатора Свердловской области пройдут без участия Евгении Чудновец. Как оказалось, воспитательница из Катайска предоставила неполный пакет документов.

Об этом рассказали в избиркоме, уточнив, что «неполный пакет документов» – это дипломатичное выражение. Так, кроме громких заявлений в соцсетях Чудновец не принесла ничего. А поскольку в пятницу сбор документов завершается, то Чудновец остаётся вне политической борьбы, пишут РИА Новости.



В своё оправдание Евгения заявила, что необходимый для сдачи протокол у неё украли. Вполне возможно, что она обратится в суд.