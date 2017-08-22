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Дикобраз-альбинос родился в научном зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

22 августа 2017, 22:35Добавить новость
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В научном зоопарке Екатеринбурга произошло редкое явление: у пары дикобразов родился абсолютно белый детёныш.

1 августа в зоопарке «Всё, как у зверей» в Екатеринбурге у дикобразов Ёлки и Кедра родилась пара детёнышей. Один малыш родился обычного чёрного цвета. Появившийся следом брат удивил сотрудников зоопарка.

Второй малыш появился на свет абсолютно белым. Родившийся дикобраз лишён естественной защитной окраски, потому в природных условиях он бы не выжил, став лёгкой добычей для хищников.

Как передаёт E1.ru, в зоопарке дикобразу-альбиносу ничего не угрожает. Родившийся малыш без проблем сможет нормально вырасти, прожить до старости и дать потомство.


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Фото: E1.ru
 
 
 
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