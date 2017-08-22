Дикобраз-альбинос родился в научном зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

1 августа в зоопарке «Всё, как у зверей» в Екатеринбурге у дикобразов Ёлки и Кедра родилась пара детёнышей. Один малыш родился обычного чёрного цвета. Появившийся следом брат удивил сотрудников зоопарка.



Второй малыш появился на свет абсолютно белым. Родившийся дикобраз лишён естественной защитной окраски, потому в природных условиях он бы не выжил, став лёгкой добычей для хищников.



Как передаёт E1.ru, в зоопарке дикобразу-альбиносу ничего не угрожает. Родившийся малыш без проблем сможет нормально вырасти, прожить до старости и дать потомство.

Фото: E1.ru