Остров с коноплей был выращен жителем Сахалина на одной из местных рек

246 кустов конопли было выращено жителем Сахалина на специальном земельном участке, скрытом в лесном массиве на одном из островов.

В ходе операции «Мак-2017», проходившей на Сахалине, был задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в незаконном выращивании наркосодержащих растений.



Было установлено, что он ухаживал за целым полем конопли, расположенном на острове посреди реки. Как утверждает подозреваемый, коноплю он выращивал лично для себя. Установлено, что мужчина нигде не работает. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», сообщает «Российскамя газета».