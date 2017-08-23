20-летний житель Первоуральска после получения нового паспорта стал женщиной (ФОТО)

Увидев свой новый паспорт, молодой человек из Первоуральска понял, что превратился в женщину.

Ошибка в паспортном столе Первоуральска очень огорчила молодого человека. После смены паспорта он оказался гражданином женского пола: так было указано на одной из страниц главного документа.

Своей «переменой пола» он поделился в соцсетях. При этом с грустью написал:





Сменил, блин, паспорт. Получил его. С этим же паспортом мне выдали медицинский полис. Вечером девушка заметила, что указан женский пол. Не знаю даже, что и делать. Госпошлину второй раз платить не хочется, нового паспорта ждать 25 лет.

Фото: URA.RU



Пользователи социальных сетей проявили активность в комментариях. Одни писали, что теперь осталось сделать операцию по смене пола, и тогда его не призовут служить в армии. Другие посоветовали пойти к начальнику паспортного стола, чтобы сотрудники переделали документ и не брали за это госпошлину. Ведь это их ошибка, а не молодого человека.





В полиции подтвердили, что гражданин за смену паспорта платить не должен, сообщает URA.RU. Также добавили:



