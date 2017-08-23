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Новости Нижнего Тагила

20-летний житель Первоуральска после получения нового паспорта стал женщиной (ФОТО)

23 августа 2017, 16:40Добавить новость
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Увидев свой новый паспорт, молодой человек из Первоуральска понял, что превратился в женщину.

Ошибка в паспортном столе Первоуральска очень огорчила молодого человека. После смены паспорта он оказался гражданином женского пола: так было указано на одной из страниц главного документа.

 

Своей «переменой пола» он поделился в соцсетях. При этом с грустью написал:

 Сменил, блин, паспорт. Получил его. С этим же паспортом мне выдали медицинский полис. Вечером девушка заметила, что указан женский пол. Не знаю даже, что и делать. Госпошлину второй раз платить не хочется, нового паспорта ждать 25 лет.

 

 

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Фото: URA.RU


Пользователи социальных сетей проявили активность в комментариях. Одни писали, что теперь осталось сделать операцию по смене пола, и тогда его не призовут служить в армии. Другие посоветовали пойти к начальнику паспортного стола, чтобы сотрудники переделали документ и не брали за это госпошлину. Ведь это их ошибка, а не молодого человека.

В полиции подтвердили, что гражданин за смену паспорта платить не должен, сообщает URA.RU. Также добавили:

Если будет установлено, что ошибка допущена сотрудником управления внутренней миграции, это станет предметом серьезного разбирательства в данном подразделении.

 

 
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Комментарии (1)
6whnyf32 23.08.2017 20:12:55 #
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- ссылка
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