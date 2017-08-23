5 000 таблеток экстази с изображением Дональда Трампа изъяты в Германии (ФОТО)

В немецком городе Оснабрюк полиция изъяла около 5 000 необычных таблеток экстази. Таблетки были изготовлены с изображением президента США Дональда Трампа.





Необычную партию наркотиков собирались продавать в интернете с лозунгом «Трамп снова сделает вечеринки великими», обыгрывающим предвыборные слова президента США. На одной стороне таблетки карикатурно изображено лицо Дональда Трампа, на обратной – его фамилия и 5 звезд.





Наркотические пилюли были изъяты в фургоне, который прибыл в Германию из Голландии. В автомобиле задержаны двое подозреваемых: 51-летний австриец и его 17-летний сын. Стоимость конфиската предварительно оценивается в 39 000 евро, сообщает Комсомольская правда.





Фото: Комсомольская правда