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Новости Нижнего Тагила

5 000 таблеток экстази с изображением Дональда Трампа изъяты в Германии (ФОТО)

23 августа 2017, 11:30Добавить новость
безопасность,здоровье,наркотики,нарушение,политика,германия,Дональд Трамп,конфискация
Необычную партию экстази с изображением Дональда Трампа обнаружила полиция при обыске фургона в городе Оснабрюк в Германии.

В немецком городе Оснабрюк полиция изъяла около 5 000 необычных таблеток экстази. Таблетки были изготовлены с изображением президента США Дональда Трампа.

Необычную партию наркотиков собирались продавать в интернете с лозунгом «Трамп снова сделает вечеринки великими», обыгрывающим предвыборные слова президента США. На одной стороне таблетки карикатурно изображено лицо Дональда Трампа, на обратной – его фамилия и 5 звезд.

Наркотические пилюли были изъяты в фургоне, который прибыл в Германию из Голландии. В автомобиле задержаны двое подозреваемых: 51-летний австриец и его 17-летний сын. Стоимость конфиската предварительно оценивается в 39 000 евро, сообщает Комсомольская правда.

безопасность,здоровье,наркотики,нарушение,политика,германия,Дональд Трамп,конфискация

Фото: Комсомольская правда

 
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