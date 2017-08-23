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Новости Нижнего Тагила

Власти Красноуральска решили не устранять коммунальную аварию из-за приезда губернатора (ВИДЕО)

23 августа 2017, 23:35Добавить новость
курьезы,ремонт,Свердловская область,чиновники,Евгений Куйвашев,Красноуральск,губернатор
Власти Красноуральска решили отложить ремонт прорванного водопровода из-за того, что работы могут создать препятствие движению машины Евгения Куйвашева.

Водопровод на улице Дачной около месяца назад прорвало в двух местах. Ремонт должен был начаться в понедельник, 21 августа. Однако городские власти решили его отменить из-за приезда врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как передаёт Ura.ru, будет ли машина Куйвашева проезжать по улице, где прорвало водопровод, точно неизвестно. Тем не менее ремонт перенесли на пятницу, 25 августа.


Видео: Ura.ru
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