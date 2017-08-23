Власти Красноуральска решили не устранять коммунальную аварию из-за приезда губернатора (ВИДЕО)

Водопровод на улице Дачной около месяца назад прорвало в двух местах. Ремонт должен был начаться в понедельник, 21 августа. Однако городские власти решили его отменить из-за приезда врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



Как передаёт Ura.ru, будет ли машина Куйвашева проезжать по улице, где прорвало водопровод, точно неизвестно. Тем не менее ремонт перенесли на пятницу, 25 августа.





Видео: Ura.ru