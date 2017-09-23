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Новости Нижнего Тагила

Неизвестные украсили ямы на дорогах Качканара портретом мэра (ФОТО)

23 сентября 2017, 10:30Добавить новость
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Активисты Качканара разместили фотографии местного мэра Сергея Набоких в дорожных ямах. Глава города сообщил об этом в социальных сетях.

Он прокомментировал это так:

 

Я очень рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно работает отряд следопытов. Уж не знаю, юных или опытных, но им все-таки удалось найти яму на дороге, потрудиться над изготовлением моего портрета, -- написал Набоких.


Кроме того, мэр отметил, что в городе был проведен серьёзный объем работ по ремонту дорог и их строительству. Однако он посетовал, что идеального момента, когда все дороги будут одновременно в хорошем состоянии, не наступит никогда. Этот вопрос больших денежных вложений, исчисляемых миллиардами рублей.

 

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