Неизвестные украсили ямы на дорогах Качканара портретом мэра (ФОТО)

Он прокомментировал это так:

Я очень рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно работает отряд следопытов. Уж не знаю, юных или опытных, но им все-таки удалось найти яму на дороге, потрудиться над изготовлением моего портрета, -- написал Набоких.



Кроме того, мэр отметил, что в городе был проведен серьёзный объем работ по ремонту дорог и их строительству. Однако он посетовал, что идеального момента, когда все дороги будут одновременно в хорошем состоянии, не наступит никогда. Этот вопрос больших денежных вложений, исчисляемых миллиардами рублей.