Таджик представлялся сотрудником ФСБ и совершал юридические сделки по поддельным документам в Екатеринбурге

Им оказался гражданин Таджикистана Сухроб Джураев, который находился на территории региона незаконно.



При проверке документов он предъявил копию паспорта на имя Владимира Евгеньевича Князева и удостоверение члена совета ветеранов сотрудника органов безопасности. Документы, по его словам, он для выгоды использовал в юридических сделках.



По решению суда Сухроб Джураев получил штраф и возможность отправиться на родину, передает ОТВ.