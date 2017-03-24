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Новости Нижнего Тагила

Таджик представлялся сотрудником ФСБ и совершал юридические сделки по поддельным документам в Екатеринбурге

24 марта 2017, 08:50Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,нарушение,полиция,проверка,ФСБ,документы,паспорт,подделка
Сотрудники УФСБ Свердловской области вместе с полицейскими разоблачили иностранного гражданина, который выдавал себя за бывшего сотрудника ФСБ России.

Им оказался гражданин Таджикистана Сухроб Джураев, который находился на территории региона незаконно.

При проверке документов он предъявил копию паспорта на имя Владимира Евгеньевича Князева и удостоверение члена совета ветеранов сотрудника органов безопасности. Документы, по его словам, он для выгоды использовал в юридических сделках.

По решению суда Сухроб Джураев получил штраф и возможность отправиться на родину, передает ОТВ.

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