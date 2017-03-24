Таджик представлялся сотрудником ФСБ и совершал юридические сделки по поддельным документам в Екатеринбурге

Сотрудники УФСБ Свердловской области вместе с полицейскими разоблачили иностранного гражданина, который выдавал себя за бывшего сотрудника ФСБ России.
Им оказался гражданин Таджикистана Сухроб Джураев, который находился на территории региона незаконно.
При проверке документов он предъявил копию паспорта на имя Владимира Евгеньевича Князева и удостоверение члена совета ветеранов сотрудника органов безопасности. Документы, по его словам, он для выгоды использовал в юридических сделках.
По решению суда Сухроб Джураев получил штраф и возможность отправиться на родину, передает ОТВ.