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Новости Нижнего Тагила

Запутавшегося в строительной сетке стрижа спас альпинист из Екатеринбурга (ФОТО)

24 июля 2017, 11:30Добавить новость
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Операция по спасению стрижа развернулась на прошлой неделе в одном из дворов Екатеринбурга.

Как сообщают жильцы дома, птица запуталась в строительной сетке и самостоятельно не могла выбраться. Придти на помощь пернатому сотрудники МЧС отказались, тогда горожане позвонили зооспасателю.

Как пишет Е1, сотрудники Управляющей компании пустили спасателя на чердак, где альпинист смог закрепиться и подобраться к птице.

Стриж серьезных травм не получил, он отправлен на передержку, где проведет несколько дней. Потом его отпустят в естественную среду.

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Фото: Е1

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