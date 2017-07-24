Запутавшегося в строительной сетке стрижа спас альпинист из Екатеринбурга (ФОТО)

Операция по спасению стрижа развернулась на прошлой неделе в одном из дворов Екатеринбурга.

Как сообщают жильцы дома, птица запуталась в строительной сетке и самостоятельно не могла выбраться. Придти на помощь пернатому сотрудники МЧС отказались, тогда горожане позвонили зооспасателю.





Как пишет Е1, сотрудники Управляющей компании пустили спасателя на чердак, где альпинист смог закрепиться и подобраться к птице.





Стриж серьезных травм не получил, он отправлен на передержку, где проведет несколько дней. Потом его отпустят в естественную среду.





Фото: Е1