Стая летучих мышей заставила семью из Режа съехать на съемное жильё (ВИДЕО)

Семья вместе с восьмилетней дочерью спали ночью, как вдруг услышали звук, будто кто-то летает по комнате. Потом нечто село на голову жене и вцепилось в волосы. Напуганные, они собрались и сбежали из жилья. Теперь уже четвёртые сутки люди живут на съемной квартире. А домой глава семьи возвращается только чтобы поохотиться на незваных гостей.



Позже мужчина поймал двух летучих мышей размером около 15 см. Во время дальнейших поисков он обнаружил жуткую находку: в щели между шкафом и потолком их было «видимо-невидимо».



В итоге было поймано 13 особей, еще несколько до сих пор прячутся в квартире, уверен хозяин дома.



Специалисты посоветовали жителям квартиры поймать мышей и отпустить на волю. Дело в том, что в августе на свободу вылетает молодое потомство, которое не ориентируется в пространстве. В городе нет служб, которые занимаются отловом таких животных. В Роспотребнадзоре на просьбу горожан избавить жильцов от мышей ответили отказом, что вполне закономерно, пишет Ura.ru.