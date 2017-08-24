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Новости Нижнего Тагила

Стая летучих мышей заставила семью из Режа съехать на съемное жильё (ВИДЕО)

24 августа 2017, 07:30Добавить новость
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В Реже стая летучих мышей вынудила жителей квартиры в пятиэтажном доме съехать на съемное жильё.

Семья вместе с восьмилетней дочерью спали ночью, как вдруг услышали звук, будто кто-то летает по комнате. Потом нечто село на голову жене и вцепилось в волосы. Напуганные, они собрались и сбежали из жилья. Теперь уже четвёртые сутки люди живут на съемной квартире. А домой глава семьи возвращается только чтобы поохотиться на незваных гостей.

Позже мужчина поймал двух летучих мышей размером около 15 см. Во время дальнейших поисков он обнаружил жуткую находку: в щели между шкафом и потолком их было «видимо-невидимо».

В итоге было поймано 13 особей, еще несколько до сих пор прячутся в квартире, уверен хозяин дома.

Специалисты посоветовали жителям квартиры поймать мышей и отпустить на волю. Дело в том, что в августе на свободу вылетает молодое потомство, которое не ориентируется в пространстве. В городе нет служб, которые занимаются отловом таких животных. В Роспотребнадзоре на просьбу горожан избавить жильцов от мышей ответили отказом, что вполне закономерно, пишет Ura.ru.

 

Видео: Ura.ru
 
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