Кот-инстаграммер из Нижнего Тагила стал участником популярного телешоу

24 сентября на Первом канале вышел выпуск телешоу Сергея Шнурова «Главный котик страны». Гвоздём программы стал нижнетагильский кот Граф, который вошёл в ТОП-10 самых упоминаемых в СМИ котов.



Как передаёт E1.ru, в телешоу рассказали историю появления Графа у его хозяина, также секрет популярности известного кота.



Напомним, что недавно Граф и его хозяин совершили путешествие на автомобиле от Нижнего Тагила до озера Байкал.