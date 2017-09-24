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Новости Нижнего Тагила

Кот-инстаграммер из Нижнего Тагила стал участником популярного телешоу

24 сентября 2017, 18:05Добавить новость
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Героем шоу Сергея Шнурова «Главный котик страны» стал кот-инстаграммер по кличке Граф из Нижнего Тагила.

24 сентября на Первом канале вышел выпуск телешоу Сергея Шнурова «Главный котик страны». Гвоздём программы стал нижнетагильский кот Граф, который вошёл в ТОП-10 самых упоминаемых в СМИ котов.

Как передаёт E1.ru, в телешоу рассказали историю появления Графа у его хозяина, также секрет популярности известного кота.

Напомним, что недавно Граф и его хозяин совершили путешествие на автомобиле от Нижнего Тагила до озера Байкал.

 

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