Кот-инстаграммер из Нижнего Тагила стал участником популярного телешоу

Героем шоу Сергея Шнурова «Главный котик страны» стал кот-инстаграммер по кличке Граф из Нижнего Тагила.
24 сентября на Первом канале вышел выпуск телешоу Сергея Шнурова «Главный котик страны». Гвоздём программы стал нижнетагильский кот Граф, который вошёл в ТОП-10 самых упоминаемых в СМИ котов.
Как передаёт E1.ru, в телешоу рассказали историю появления Графа у его хозяина, также секрет популярности известного кота.
Напомним, что недавно Граф и его хозяин совершили путешествие на автомобиле от Нижнего Тагила до озера Байкал.
Видео: Первый канал