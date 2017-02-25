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Новости Нижнего Тагила

Снеговики-грязевики появились у здания администрации в Екатеринбурге (ФОТО)

25 февраля 2017, 12:30Добавить новость
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В соцсетях появились фотографии снеговиков-грязевиков, как их назвали пользователи. Снеговики из грязи и снега стоят у здания администрации, Правительства и резиденции губернатора в Екатеринбурге

Как пишет портал Ystav, Екатеринбург каждую весну превращается в «Грязьбург». Предположительно поэтому снеговики-грязевики держат табличку с хэштегом «грязьвдуше».

Авторы снежного творчества неизвестны, вероятно, это активисты, пытающиеся таким образом привлечь местную администрацию к проблеме вывоза снега за черту города и очистке дорог от весенней грязи.


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