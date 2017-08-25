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Новости Нижнего Тагила

Фотопроект «Смог» о жизни Нижнего Тагила вошёл в шорт-лист престижного конкурса (ФОТО)

25 августа 2017, 07:30Добавить новость
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Известный уральский фотограф Фёдор Телков вошёл в шорт-лист международного конкурса «Прямой взгляд». Всего в список лучших попали 24 фотографа со всей планеты.

Об этом молодой человек сообщил в Instagram. Уроженец Нижнего Тагила представил на конкурсе серию работ под названием «Смог».

Задачей фотохудожников было запечатлеть проблему взаимоотношений человека с обществом и государством. На фотокарточках Фёдора изображена жизнь индустриального общества. Свой проект тагильчанин описывает так:

Большинство населённых пунктов построены здесь вокруг заводов и для заводов. Сегодня меняются ориентиры. Множество уральских заводов, а, следовательно, и городов, и людей переживают кризис. Некоторые предприятия закрываются, другие снижают обороты, третьи (и их меньше всего) перестраиваются под современные требования. Проблема моногородов на Урале актуальна особенно – исчезает предприятие и тает город. 

 

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На кадры попали жители и пейзажи Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Берёзовского, Первоуральска и других городов региона.

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Фото: личный сайт Фёдора Телкова
 
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