Житель Екатеринбурга пытался угнать собственный внедорожник с платформы эвакуатора (ВИДЕО)

Водитель пикапа в Екатеринбурге пытался уехать с платформы эвакуатора.

Очевидцы в столице Урала рассказали о мужчине, который пытался угнать свой автомобиль с платформы эвакуатора. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. На записи видно, как машина несколько раз дергается, затем съезжает и повисает на днище.





На вопрос сотрудника ГИБДД о странном поступке мужчина отвечает, что теперь его машину никуда не увезут.





Чем закончилась история – неизвестно. Однако данный автомобиль уже попадал в СМИ. Этим летом владелец машины перегородил паркинг в своем доме, для освобождения проезда потребовался эвакуатор, пишет Е1.





