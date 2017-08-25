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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга пытался угнать собственный внедорожник с платформы эвакуатора (ВИДЕО)

25 августа 2017, 12:00Добавить новость
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Водитель пикапа в Екатеринбурге пытался уехать с платформы эвакуатора.

Очевидцы в столице Урала рассказали о мужчине, который пытался угнать свой автомобиль с платформы эвакуатора. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. На записи видно, как машина несколько раз дергается, затем съезжает и повисает на днище.

На вопрос сотрудника ГИБДД о странном поступке мужчина отвечает, что теперь его машину никуда не увезут.

Чем закончилась история – неизвестно. Однако данный автомобиль уже попадал в СМИ. Этим летом владелец машины перегородил паркинг в своем доме, для освобождения проезда потребовался эвакуатор, пишет Е1.


Видео: Е1
 
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Комментарии (2)
xemafor 25.08.2017 12:19:04 #
Вроде ж по правилам-если хозяин пришел,то авто не имеют права увозить? ссылка
xemafor 25.08.2017 12:21:46 #
Тагилсити,у вас глюки-при редактировании bb не работает.Ссыль на правила эвакуации,по которым при такой ситуации эвакуаторщик нв 20тр штрафа попал.ссылка
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