Двое молодых людей забрались на телебашню в Екатеринбурге ради селфи (ФОТО)

Утром 25 сентября двое 18-летних юношей забрались на башню телерадиокмпании «Урал».

Причиной «подъем на высоту» было желание устроить на верхушке башни фотосессию. Что парни и сделали.

Однако охрана телебашни получила сигнал тревожной кнопки. После они вызвали сотрудников полиции, врачей скорой помощи и спасателей.

Охранники рассказали, что после селфи ребята сами спустились с башни и сдались полицейским. Сами юноши не пострадали.

После задержания «любителей высоты» доставили в полицию для разбирательства, пишет E1.ru.

Фото: E1.ru