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Новости Нижнего Тагила

Двое молодых людей забрались на телебашню в Екатеринбурге ради селфи (ФОТО)

25 сентября 2017, 17:00Добавить новость
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Утром 25 сентября двое 18-летних юношей забрались на башню телерадиокмпании «Урал».

Причиной «подъем на высоту» было желание устроить на верхушке башни фотосессию. Что парни и сделали.

Однако охрана телебашни получила сигнал тревожной кнопки. После они вызвали сотрудников полиции, врачей скорой помощи и спасателей.

 

Охранники рассказали, что после селфи ребята сами спустились с башни и сдались полицейским. Сами юноши не пострадали.

 

После задержания «любителей высоты» доставили в полицию для разбирательства, пишет E1.ru.

 

Екатеринбург,селфи,фотосессия,телебашня,подростки,полиция,охрана,задержаниеЕкатеринбург,селфи,фотосессия,телебашня,подростки,полиция,охрана,задержание
Фото: E1.ru
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