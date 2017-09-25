Ревдинские школьники хотели спасти автомобилистов и унесли канализационные люки (ВИДЕО)

В Ревде трое подростков задержаны по подозрению в краже канализационных люков.

Как пишет Руполит, преступные действия школьников попали на камеры видеонаблюдения. Личности нарушителей были установлены.





В ходе беседы с мальчиками, правоохранители выяснили, что ребята не украли люки, а перенесли в другое место. По адресам, куда школьники переместили люки, были открыты колодцы, что создавало аварийную ситуацию для машин, а так же угрожало жизни пешеходов.





После разбирательства крышки колодцев все же пришлось вернуть на место.









Видео: Руполит