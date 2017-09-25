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Новости Нижнего Тагила

Ревдинские школьники хотели спасти автомобилистов и унесли канализационные люки (ВИДЕО)

25 сентября 2017, 12:00Добавить новость
полиция,школьники,коллекторы,колодцы,люки,Ревда,помощь

В Ревде трое подростков задержаны по подозрению в краже канализационных люков.

Как пишет Руполит, преступные действия школьников попали на камеры видеонаблюдения. Личности нарушителей были установлены.

В ходе беседы с мальчиками, правоохранители выяснили, что ребята не украли люки, а перенесли в другое место. По адресам, куда школьники переместили люки, были открыты колодцы, что создавало аварийную ситуацию для машин, а так же угрожало жизни пешеходов.

После разбирательства крышки колодцев все же пришлось вернуть на место.



Видео: Руполит

 
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