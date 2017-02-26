Пенсионерка из Берёзовского убирает снег на автобусной остановке по собственной инициативе (ФОТО)

На «работу» женщина встает в 4 утра. Она сшила себе рукавицы, приобрела метлу и теперь по своей инициативе наводит на остановке чистоту.



Соседи очень благодарны женщине, теперь на остановке всегда чисто. Также на довольно крутом склоне Любовь соорудила подобие ступенек для удобства пешеходов, сообщает ОТР.



Мусор и снег, по словам представителей управления автодорог области, вывозятся в том районе по мере необходимости.