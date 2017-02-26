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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка из Берёзовского убирает снег на автобусной остановке по собственной инициативе (ФОТО)

26 февраля 2017, 09:45Добавить новость
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В городе Березовский местная жительница Любовь Колесникова самостоятельно расчищает от снега территорию у автобусной остановки. Участок, добавим, находится на балансе области, и денег на его уборку из бюджета города, по словам местных властей, выделить нельзя.

На «работу» женщина встает в 4 утра. Она сшила себе рукавицы, приобрела метлу и теперь по своей инициативе наводит на остановке чистоту.

Соседи очень благодарны женщине, теперь на остановке всегда чисто. Также на довольно крутом склоне Любовь соорудила подобие ступенек для удобства пешеходов, сообщает ОТР.

Мусор и снег, по словам представителей управления автодорог области, вывозятся в том районе по мере необходимости.

 

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