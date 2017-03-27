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Пенсионерка из Серова помогла задержать садового вора

27 марта 2017, 08:20Добавить новость
город,кража,пенсионеры,полиция,помощь,Россия,Свердловская область,Серов,вор
Накануне пожилая жительница Серова получила благодарственное письмо от начальника полиции Свердловской области Михаила Бородина за проявленное мужество. Дело в том, что пенсионерка помогла задержать садового вора.

Ия Михайловна вместе с мужем приехали проверить свой садовый участок. Через некоторое время она услышала на соседнем участке какой-то шум. Как оказалось, это был вор, который пытался проникнуть в окно дома. Женщина, прихватившая с собой палку, недолго думая, ударила крепкого молодого человека по спине, и наносила удары до тех пор, пока на помощь не подоспела полиция.

Боевая пенсионерка, пишут Вечерние ведомости, всегда отличалась бойким характером и решительностью. Раньше она работала провизором. Ия Михайловна помимо благодарственного письма получила пожелания здоровья, оптимизма и бодрости.

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