Девочка-гигант весом 6 килограмм появилась на свет в Казахстане (ФОТО)

Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо. Для женщины это уже третьи роды, но о размерах ребенка она даже не догадывалась. Проведённое ранее УЗИ показало вес чуть более 4 килограмм, сообщает Life.ru.



Врачи больницы, где родилась девочка, говорят, что семь лет назад они принимали роды ребёнка, который весил 6,5 килограмм. Правда, тогда пришлось делать операцию кесарево сечения.





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