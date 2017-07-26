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Новости Нижнего Тагила

Девочка-гигант весом 6 килограмм появилась на свет в Казахстане (ФОТО)

26 июля 2017, 20:35Добавить новость
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Жительница города Тараз из Казахстана родила дочку весом 6,2 килограмма и ростом 67 сантиметров. Девочка появилась на свет утром 26 июля.

Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо. Для женщины это уже третьи роды, но о размерах ребенка она даже не догадывалась. Проведённое ранее УЗИ показало вес чуть более 4 килограмм, сообщает Life.ru.

Врачи больницы, где родилась девочка, говорят, что семь лет назад они принимали роды ребёнка, который весил 6,5 килограмм. Правда, тогда пришлось делать операцию кесарево сечения.

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Фото: Life.ru

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