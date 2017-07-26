Девочка-гигант весом 6 килограмм появилась на свет в Казахстане (ФОТО)

Жительница города Тараз из Казахстана родила дочку весом 6,2 килограмма и ростом 67 сантиметров. Девочка появилась на свет утром 26 июля.
Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо. Для женщины это уже третьи роды, но о размерах ребенка она даже не догадывалась. Проведённое ранее УЗИ показало вес чуть более 4 килограмм, сообщает Life.ru.
Врачи больницы, где родилась девочка, говорят, что семь лет назад они принимали роды ребёнка, который весил 6,5 килограмм. Правда, тогда пришлось делать операцию кесарево сечения.
Фото: Life.ru