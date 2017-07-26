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Новости Нижнего Тагила

Кот Граф из Нижнего Тагила занял шестое место в рейтинге самых медийных котов

26 июля 2017, 09:00Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,СМИ,кот,Граф,популярность,рейтинг

Кот-путешественник Граф из Нижнего Тагила оказался в рейтинге самых медийных котов.

Так, по данным «Медиалогии», в рейтинге самых востребованных СМИ котов Граф оказался на шестом месте.

Кот уже совершил восхождение на Эльбрус и посетил озеро Байкал. Его владелец Андрей путешествует вместе с котом, делает снимки животного в турпоездках и выкладывает в соцсети. Помимо этого, кот – настоящий модник. У него имеется одежда на все случаи жизни, и даже экипировка для походов.

У Графа есть собственная страничка в Инстаграме и поклонники, которым он «рассказывает» о своей жизни интересными постами. 

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