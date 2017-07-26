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Новости Нижнего Тагила

Отцу 145 детей в Канаде грозит 5 лет тюрьмы за многоженство

26 июля 2017, 12:00Добавить новость
Канада,суд,дети,мужчина,тюрьма,общество,закон,многоженство

В Канаде отца 145 детей обвиняют в многоженстве.

Как пишет Интерфакс, у мужчины 145 детей и 24 жены. Помимо этого, виновным в многоженстве признали его родственника, у которого 5 жен.

Мужчина живет в общине, которая насчитывает около полутора тысяч человек, его родственники являются бывшими епископами мормонской церкви. На суде канадец заявил, что вступил в брак с 24 женщинами по велению Бога.

Сейчас судебные разбирательства продолжаются, по религиозным традициям мормонов, мужчина имеет право вступать в брак с несколькими женщинами. Однако по закону Канады это запрещено, и ему грозит до 5 лет тюрьмы. 

 
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