Отцу 145 детей в Канаде грозит 5 лет тюрьмы за многоженство

В Канаде отца 145 детей обвиняют в многоженстве.

Как пишет Интерфакс, у мужчины 145 детей и 24 жены. Помимо этого, виновным в многоженстве признали его родственника, у которого 5 жен.





Мужчина живет в общине, которая насчитывает около полутора тысяч человек, его родственники являются бывшими епископами мормонской церкви. На суде канадец заявил, что вступил в брак с 24 женщинами по велению Бога.





Сейчас судебные разбирательства продолжаются, по религиозным традициям мормонов, мужчина имеет право вступать в брак с несколькими женщинами. Однако по закону Канады это запрещено, и ему грозит до 5 лет тюрьмы.