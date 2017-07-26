Тагильчанин из мести украл у экс-возлюбленной автодокументы: ему грозит три месяца ареста

из мести

В середине июля в полицию обратилась 52-летняя женщина. Жительница частного сектора микрорайона Голый Камень рассказала, что из садового домика у нее были украдены автодокументы - водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на корейскую иномарку.



В ходе опроса правоохранители выяснили, что некоторое время назад после 11 лет совместной жизни она рассталась с сожителем. Мирно разойтись не удалось: экс-возлюбленный стал требовать раздел имущества, на что получил отказ.





Полицейские провели допрос подозреваемого. Он признался, что очень огорчился, когда остался ни с чем, поэтому решил «насолить» экс-сожительнице и украл документы.





В полиции рассказали, что мужчина сейчас обязан явкой. Ему грозит арест до трёх месяцев.