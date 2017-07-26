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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин из мести украл у экс-возлюбленной автодокументы: ему грозит три месяца ареста

26 июля 2017, 08:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле местный житель из мести совершил кражу документов на автомобиль у своей бывшей возлюбленной.

В середине июля в полицию обратилась 52-летняя женщина. Жительница частного сектора микрорайона Голый Камень рассказала, что из садового домика у нее были украдены автодокументы - водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на корейскую иномарку.

В ходе опроса правоохранители выяснили, что некоторое время назад после 11 лет совместной жизни она рассталась с сожителем. Мирно разойтись не удалось: экс-возлюбленный стал требовать раздел имущества, на что получил отказ.

Полицейские провели допрос подозреваемого. Он признался, что очень огорчился, когда остался ни с чем, поэтому решил «насолить» экс-сожительнице и украл документы.

В полиции рассказали, что мужчина сейчас обязан явкой. Ему грозит арест до трёх месяцев.

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