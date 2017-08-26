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Новости Нижнего Тагила

$1 500 штрафа назначено гиду из Норвегии за напуганного медведя

26 августа 2017, 10:00Добавить новость
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В Норвегии местный гид был оштрафован за то, что напугал полярного медведя. Мужчине назначили штраф в $1 500.

Это произошло в Шпицбергене, когда гид сопровождал туристов на снегоходах, пишет Газета.ру

Заинтересованная группа людей заприметила медведя, и сопровождавший их работник туристической сферы решил, что люди должны приблизиться к зверю. Однако животное перепугалось и побежало прочь.

На архипелаге законодательно запрещено любым образом беспокоить медведей. Мужчина признал вину и теперь намерен выплатить штраф.

 
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