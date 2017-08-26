$1 500 штрафа назначено гиду из Норвегии за напуганного медведя

Это произошло в Шпицбергене, когда гид сопровождал туристов на снегоходах, пишет Газета.ру.



Заинтересованная группа людей заприметила медведя, и сопровождавший их работник туристической сферы решил, что люди должны приблизиться к зверю. Однако животное перепугалось и побежало прочь.



На архипелаге законодательно запрещено любым образом беспокоить медведей. Мужчина признал вину и теперь намерен выплатить штраф.