Вор из Богдановича съел продукты в чужом доме и уснул на месте преступления

54-летний житель Богдановича пробрался в частный дом, чтобы украсть продукты. Голодный злоумышленник начал есть прямо на месте преступления. Затем мужчина уснул за столом в чужом доме.





Грабителя обнаружила на своей кухне хозяйка дома, когда вернулась от соседки около часа ночи. В полицию позвонил сын женщины, который приехал после ее звонка. Возле спящего мужчины был обнаружен мешок с продуктами общей стоимостью около 900 рублей, которые грабитель хотел забрать с собой. Как оказалось, он взломал замок, чтобы проникнуть в дом.





Мужчину разбудили и доставили в отдел полиции. Он признался, что решил совершить преступление, потому что был пьян и очень голоден. Расследование уголовного дела уже завершено, неудавшийся грабитель может получить до 3 лет лишения свободы, пишет «Новый День».