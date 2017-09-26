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Новости Нижнего Тагила

Вор из Богдановича съел продукты в чужом доме и уснул на месте преступления

26 сентября 2017, 21:00Добавить новость
алкоголь,кража,курьезы,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,богданович,грабитель
Жительница Богдановича обнаружила на своей кухне спящего вора, который съел ее еду.

54-летний житель Богдановича пробрался в частный дом, чтобы украсть продукты. Голодный злоумышленник начал есть прямо на месте преступления. Затем мужчина уснул за столом в чужом доме.

Грабителя обнаружила на своей кухне хозяйка дома, когда вернулась от соседки около часа ночи. В полицию позвонил сын женщины, который приехал после ее звонка. Возле спящего мужчины был обнаружен мешок с продуктами общей стоимостью около 900 рублей, которые грабитель хотел забрать с собой. Как оказалось, он взломал замок, чтобы проникнуть в дом.

Мужчину разбудили и доставили в отдел полиции. Он признался, что решил совершить преступление, потому что был пьян и очень голоден. Расследование уголовного дела уже завершено, неудавшийся грабитель может получить до 3 лет лишения свободы, пишет «Новый День».

 
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