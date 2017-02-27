Кот Граф Андреевич возвращается в Нижний Тагил из путешествия до Байкала (ФОТО)

Кот-путешественник Граф Андреевич, прославившийся на всю страну, возвращается с хозяином в родной Нижний Тагил.
Об этом Андрей сообщил на странице кота в Instagram. Напомним, поездка началась неделю назад. Выдвинулись путешественники на автомобиле.
На каждом масштабном указателе регионов и городов кот и Андрей останавливались и делали памятные фото.
Интересно, что хозяин всё-таки осуществил свою мечту о путешествии с котом, сидящим в корзине на руле велосипеда.
Фото: пользователь Instagram @graf_andreevich