Кот Граф Андреевич возвращается в Нижний Тагил из путешествия до Байкала (ФОТО)

Об этом Андрей сообщил на странице кота в Instagram. Напомним, поездка началась неделю назад. Выдвинулись путешественники на автомобиле.



На каждом масштабном указателе регионов и городов кот и Андрей останавливались и делали памятные фото.



Интересно, что хозяин всё-таки осуществил свою мечту о путешествии с котом, сидящим в корзине на руле велосипеда.