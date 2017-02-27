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Новости Нижнего Тагила

Кот Граф Андреевич возвращается в Нижний Тагил из путешествия до Байкала (ФОТО)

27 февраля 2017, 08:50Добавить новость
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Кот-путешественник Граф Андреевич, прославившийся на всю страну, возвращается с хозяином в родной Нижний Тагил.

Об этом Андрей сообщил на странице кота в Instagram. Напомним, поездка началась неделю назад. Выдвинулись путешественники на автомобиле.

На каждом масштабном указателе регионов и городов кот и Андрей останавливались и делали памятные фото.

Интересно, что хозяин всё-таки осуществил свою мечту о путешествии с котом, сидящим в корзине на руле велосипеда.

 

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Фото: пользователь Instagram @graf_andreevich
© TagilCity.ru
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