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Новости Нижнего Тагила

Онлайн-трансляцию похорон цапли провели в Екатеринбурге (ФОТО)

27 июля 2017, 20:35Добавить новость
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27 июля два жителя города Берёзовский провели онлайн-трансляцию похорон цапли. Птицу несколькими днями ранее заметили гуляющей возле городской свалки.

25 июля жители города Берёзовский заметили возле свалки цаплю. Птица пыталась скрыться от собак и найти себе пищу. Местный начинающий орнитолог взял её домой и поселил в ванне. На следующий день состояние птицы ухудшилось, её решили показать ветеринарному врачу.

По дороге в Екатеринбург состояние цапли всё ухудшалось и, в итоге, она умерла возле дверей клиники. Хозяин птицы решил похоронить её, и при этом транслировал происходящее в интернет, сообщает сообщество Типичный Екатеринбург.

В течение часа трансляции птица была зарыта в землю, а на месте захоронения установили памятную табличку. Судя по информации на ней, цапле дали имя Грэй.

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Фото: Типичный Екатеринбург

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