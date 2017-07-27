Онлайн-трансляцию похорон цапли провели в Екатеринбурге (ФОТО)

25 июля жители города Берёзовский заметили возле свалки цаплю. Птица пыталась скрыться от собак и найти себе пищу. Местный начинающий орнитолог взял её домой и поселил в ванне. На следующий день состояние птицы ухудшилось, её решили показать ветеринарному врачу.



По дороге в Екатеринбург состояние цапли всё ухудшалось и, в итоге, она умерла возле дверей клиники. Хозяин птицы решил похоронить её, и при этом транслировал происходящее в интернет, сообщает сообщество Типичный Екатеринбург.



В течение часа трансляции птица была зарыта в землю, а на месте захоронения установили памятную табличку. Судя по информации на ней, цапле дали имя Грэй.





Фото: Типичный Екатеринбург