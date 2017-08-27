| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Хабаровские таксисты заставили незаплативших девушек намазать лица зеленкой (ФОТО)

27 августа 2017, 18:05Добавить новость
авто,нарушение,проверка,происшествие,Россия,транспорт,хабаровск,такси,зеленка,самосуд
Таксисты в Хабаровске наказали девушек, которые не заплатили за проезд. Они заставили пассажирок намазать лица зеленкой на камеру и выложили ролик в соцсеть.

Хабаровские таксисты устроили самосуд над пассажирками, у которых не было денег, чтобы заплатить за проезд. Один из водителей заставил девушек натереть лицо зеленкой, пока второй снимал это на камеру.


На видеоролике, который таксисты позже выложили в Youtube, мужчина протягивает пассажирке бутылочку с зеленкой и заставляет натереть ей лицо. В кадре видна подруга девушки, которая уже подверглась наказанию.

Видео стремительно распространяется в соцсетях, вызывая негодование пользователей. Одни считают действия таксистов оправданными, другие уверены, что водителей нужно уволить и привлечь к ответственности. Разбираться в инциденте будут сотрудники правоохранительных органов, пишет Комсомольская Правда.

авто,нарушение,проверка,происшествие,Россия,транспорт,хабаровск,такси,зеленка,самосудавто,нарушение,проверка,происшествие,Россия,транспорт,хабаровск,такси,зеленка,самосудавто,нарушение,проверка,происшествие,Россия,транспорт,хабаровск,такси,зеленка,самосуд

Фото: Life Новости


Это не первый случай, когда водители вместо того, чтобы обратиться в полицию, совершают самосуд над пассажирами без денег. Напомним, в 2015 году в Нижнем Тагиле водители такси «Везет» раздели мужчин догола и заставили облиться зеленкой.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Нетрезвый 26-летний тагильчанин поджёг два автомобиля и хулиганил на ж/д путях (ФОТО)
11 августа, 08:00
2 4
1
Автоледи на Nissan Qashqai сбила пенсионерку на перекрестке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 июня, 17:35
0 1
1
37-летний водитель из Нижнего Тагила на Honda Accord врезался в грузовик (ФОТО)
18 августа, 18:05
1 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 194
Подписаться на новости