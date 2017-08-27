Хабаровские таксисты заставили незаплативших девушек намазать лица зеленкой (ФОТО)

Хабаровские таксисты устроили самосуд над пассажирками, у которых не было денег, чтобы заплатить за проезд. Один из водителей заставил девушек натереть лицо зеленкой, пока второй снимал это на камеру.



На видеоролике, который таксисты позже выложили в Youtube, мужчина протягивает пассажирке бутылочку с зеленкой и заставляет натереть ей лицо. В кадре видна подруга девушки, которая уже подверглась наказанию.





Видео стремительно распространяется в соцсетях, вызывая негодование пользователей. Одни считают действия таксистов оправданными, другие уверены, что водителей нужно уволить и привлечь к ответственности. Разбираться в инциденте будут сотрудники правоохранительных органов, пишет Комсомольская Правда.





Фото: Life Новости



Это не первый случай, когда водители вместо того, чтобы обратиться в полицию, совершают самосуд над пассажирами без денег. Напомним, в 2015 году в Нижнем Тагиле водители такси «Везет» раздели мужчин догола и заставили облиться зеленкой.