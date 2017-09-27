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Новости Нижнего Тагила

Морской котик задержал пьяного нарушителя в дельфинарии в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

27 сентября 2017, 13:00Добавить новость
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В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент с участием морского котика Барика и пьяного мужчины, пробравшегося ночью в дельфинарий.

Как пишут «Известия», пьяный горожанин выломал дверь и проник ночью в дельфинарий, чтобы поплавать. Однако этот поступок пришелся не по нраву морскому котику по кличке Барик. Животное зажало в угол пьяного нарушителя. Мужчина стал кричать и звать на помощь, на крики прибежала охрана и вызвала полицию.

Ни животное, ни нарушитель травм не получили.



Видео: «Известия»

 
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