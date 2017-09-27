Вороны закидали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге

Работники екатеринбургского Ельцин-центра пожаловались на ворон, которые атаковали здание и наносят материальный ущерб.

Птицы с высоты сбрасывают камни на стеклянную крышу, в результате чего повреждены уже несколько стекол, пишет 66.ru.





Работники центра сообщили, что пока не могут подсчитать точную сумму ущерба, но заранее известно, что она будет внушительной, так как стеклянная крыша атриума и музея имеет изогнутую форму.





Теперь президентский центр задумался о приобретении специального ультразвукового оборудования для отпугивания птиц. Отметим, что причины странного поведения пернатых остались загадкой.