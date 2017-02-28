Петух по кличке Трамп живет в поселке Полеводство Свердловской области (ФОТО)

Женщина рассказала, что петуха ей подарили на день рождения. Увидев его, Галина Ивановна подумала: «Вылитый Трамп! Рыжий, с пышными бровями». По словам хозяйки, петух ведет себя более спокойно, чем его прототип. Единственное, что уральского Трампа выводит из себя – посягательство на его куриц. У Трампа их целых три.



А еще хозяевам нравится, как петух Трамп поет. Обычно он начинает это делать в шесть утра. Живет Трамп в собственном обустроенном сарае. Отцом он пока стать не успел, пишут «Аргументы и факты. Урал».



Напомним, дог по кличке Дональд Трамп живет на ферме под Екатеринбургом.



