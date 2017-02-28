Петух по кличке Трамп живет в поселке Полеводство Свердловской области (ФОТО)

В поселке Полеводство Свердловской области поселился петух по прозвищу Трамп. Назвать птицу именем американского президента решила пенсионерка Галина Ивановна.
Женщина рассказала, что петуха ей подарили на день рождения. Увидев его, Галина Ивановна подумала: «Вылитый Трамп! Рыжий, с пышными бровями». По словам хозяйки, петух ведет себя более спокойно, чем его прототип. Единственное, что уральского Трампа выводит из себя – посягательство на его куриц. У Трампа их целых три.
А еще хозяевам нравится, как петух Трамп поет. Обычно он начинает это делать в шесть утра. Живет Трамп в собственном обустроенном сарае. Отцом он пока стать не успел, пишут «Аргументы и факты. Урал».
Напомним, дог по кличке Дональд Трамп живет на ферме под Екатеринбургом.